information fournie par Reuters • 16/12/2025 à 18:08

Pernod Ricard et Trinchero concluent un accord définitif pour la vente des vins mousseux Mumm Napa

Pernod Ricard SA PERP.PA :

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE CONCLUE AU PRINTEMPS 2026

(Rédaction de Gdansk)