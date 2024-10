Campari avait annoncé en septembre le départ de son directeur général, Matteo Fantacchiotti, qui dirigeait le groupe italien de spiritueux depuis seulement avril. La société avait justifié le départ de son patron par des "raisons personnelles" sans apporter plus de précision.

Confronté à des vents contraires macroéconomiques cycliques qui devraient persister, Campari s'attend pour 2024 à ce que la croissance organique de son chiffre d'affaires se situe dans le bas de la fourchette de 1% et 3%.

Ses ventes sur ce troisième trimestre ont augmenté de 1,4% à 753,6 millions d'euros, mais celles dans la zone Europe Moyen Orient Afrique et en Asie-Pacifique ont reculé respectivement de 2,4% et 8,1%. Elles étaient attendues à 832 millions d'euros.

(AOF) - Pernod Ricard (-3,98% à 118,10 euros) et Rémy Cointreau (-2,49% à 58,75 euros) reculent au sein du SBF 120 au lendemain des résultats décevants de leur concurrent italien Campari au troisième trimestre. Son résultat opérationnel ajusté recule de 13,3% à 139,4 millions d'euros contre 181 millions d'euros attendus. L'Ebitda diminue de 6,5% à 165,4 millions d'euros. Son bénéfice avant impôt recule sur ce trimestre de 20,1% ressortant à 106,5 millions d'euros. Par conséquent, le titre Campari dévisse de 16% à 6,51 euros.

Pernod Ricard et Rémy Cointreau sous pression après la faible performance de Campari

