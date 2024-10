(AOF) - Rémy Cointreau (-1,95% à 66,35 euros) et Pernod Ricard (-0,87% à 131,75 euros) sont sous pression alors que la Commission européenne "a obtenu le soutien nécessaire des États membres" pour sa proposition de surtaxe sur les importations de véhicules électriques à batterie en provenance de Chine. Les investisseurs s’inquiètent que Pékin ne réplique à cette mesure en exerçant des représailles, qui pourraient viser le secteur des spiritueux.

Pernod Ricard et Rémy Cointreau dans le rouge : craintes de représailles chinoises

