Pernod Ricard et Brown-Forman confirment être en discussions

Le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA et le groupe américain Brown-Forman

BFb.N , propriétaire de la marque de whisky Jack Daniel's, ont confirmé jeudi tenir des discussions en vue d'une possible fusion.

"A la suite des récentes spéculations parues dans la presse, Pernod Ricard confirme être en discussion avec Brown-Forman concernant un potentiel rapprochement", a indiqué le groupe dans un communiqué, ajoutant que "ce partenariat s'apparenterait à une fusion entre égaux".

Pernod Ricard a déclaré que "les synergies opérationnelles seraient importantes", précisant toutefois qu'il n'existait "aucune garantie qu'un accord puisse être conclu".

L'éventualité d'un accord entre les deux groupes intervient alors que le secteur des spiritueux est confronté depuis plusieurs années à un ralentissement des ventes.

A la Bourse de New York, l'action Brown-Forman a terminé en hausse de près de 9% jeudi soir, alors qu'à la clôture en Europe, le titre Pernod Ricard a accusé un repli de 5,72% à 59,94 euros après avoir creusé ses pertes vers 16h10 GMT.

Le groupe américain affiche une capitalisation boursière de l'ordre de 11 milliards de dollars (9,5 milliards d'euros environ) tandis que celle de Pernod-Ricard dépasse 16 milliards d'euros, selon des données LSEG.

Pernod-Ricard a lancé un plan de restructuration visant à réaliser un milliard d'euros d'économies entre 2026 et 2029, ce qui inclut des suppressions d'emplois au premier semestre.

De son côté, Brown-Forman a présenté l'année dernière un vaste plan de restructuration prévoyant des suppressions d'emplois. Il a aussi augmenté les prix de ses marques de whisky.

(Neil J Kanatt à Banglaore et Emma Rumney à Londres; version française Camille Raynaud)