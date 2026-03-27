Pernod Ricard et Brown-Forman confirment être en discussions

Le fabricant français de spiritueux ‌Pernod Ricard et le groupe américain Brown-Forman, propriétaire de la ​marque de whisky Jack Daniel's, ont confirmé jeudi tenir des discussions en vue d'une possible fusion.

"A la suite des récentes spéculations ​parues dans la presse, Pernod Ricard confirme être en discussion avec Brown-Forman concernant un ​potentiel rapprochement", a indiqué le ⁠groupe dans un communiqué, ajoutant que "ce partenariat s'apparenterait à une ‌fusion entre égaux".

Pernod Ricard a déclaré que "les synergies opérationnelles seraient importantes", précisant toutefois qu'il n'existait "aucune garantie qu'un ​accord puisse être ‌conclu".

L'éventualité d'un accord entre les deux groupes intervient ⁠alors que le secteur des spiritueux est confronté depuis plusieurs années à un ralentissement des ventes.

A la Bourse de New York, ⁠l'action Brown-Forman a ‌terminé en hausse de près de 9% jeudi soir, ⁠alors qu'à la clôture en Europe, le titre Pernod ‌Ricard a accusé un repli de 5,72% à 59,94 ⁠euros après avoir creusé ses pertes vers 16h10 ⁠GMT.

Le groupe américain ‌affiche une capitalisation boursière de l'ordre de 11 milliards de ​dollars (9,5 milliards d'euros environ) tandis ‌que celle de Pernod-Ricard dépasse 16 milliards d'euros, selon des données LSEG.

Pernod-Ricard a lancé ​un plan de restructuration visant à réaliser un milliard d'euros d'économies entre 2026 et 2029, ce qui inclut ⁠des suppressions d'emplois au premier semestre.

De son côté, Brown-Forman a présenté l'année dernière un vaste plan de restructuration prévoyant des suppressions d'emplois. Il a aussi augmenté les prix de ses marques de whisky.

(Neil J Kanatt à Banglaore et Emma Rumney à Londres; version ​française Camille Raynaud)