Pernod Ricard envisage de racheter Brown-Forman, selon Bloomberg News

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Le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA étudie la possibilité de racheter Brown-Forman BFb.N , fabricant de Jack Daniel's, a rapporté Bloomberg News jeudi.