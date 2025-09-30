 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pernod Ricard : en grande difficulté sous 84,5E
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 10:09

Pernod Ricard (-3% vers 81,3E) poursuit la glissade sous 103E amorcée il y a 1 mois (20 août) et enfonce le plancher crucial des 84,6E du 30 juin...puis annuel et historique des 83E du 7 avril.
Mécaniquement, c'est un potentiel de -18,5E qui vient d'être libéré sous les 84E... autrement dit un nouveau segment baissier moyen ou long terme.



