Pernod Ricard : des ventes records ignorées par les investisseurs

Pernod Ricard a publié des résultats meilleurs qu'attendus. L'entreprise célèbre une « très bonne performance annuelle » pour son exercice décalé 2022 / 2023 avec une croissance interne de son chiffre d'affaires de plus de 10 % et est confiant pour l'année 2023 / 2024 malgré l'environnement volatil et incertain. Les investisseurs semblent cependant se concentrer sur les challenges à venir alors que l'action Pernod Ricard ouvre en gap baissier et perd plus de 4 % à la suite de la publication.

Focus sur l'annonce des derniers résultats de Pernod Ricard et ses conséquences sur l'action Pernod Ricard. Faut-il encore investir en Bourse dans l'action Pernod Ricard pour cette rentrée 2023 ? Café de la Bourse s'est penché sur l'analyse de l'action Pernod Ricard dans cet article.

Pernod Ricard : chiffre d'affaires 2022 / 2023 au plus haut depuis l'année fiscale 2014

Pernod Ricard a annoncé un chiffre d'affaires record depuis 2014 pour l'exercice 2022/2023 à 12 137 millions d'euros (en hausse de 13 % depuis la période précédente) grâce à un fort dynamisme de l'ensemble des produits de la marque (excepté les vins).

C'est dans la partie Asie et Reste du Monde que la performance a été la meilleure (+17 %), notamment en Inde et grâce au rebond de la Chine. La progression est aussi solide en Europe (+ 8 %) mais davantage modérée en Amérique (+ 2 %).

L'entreprise Pernod Ricard a profité de ses augmentations de prix adoptées pour faire face à l'inflation, particulièrement l'augmentation du prix des matières premières, et d'un impact de taux de change positif, notamment grâce à l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro.

Autres informations intéressantes sur les résultats annuels de Pernod Ricard

Résultat net = + 13 % à 2 262 millions d'euros,

Fort effet prix/mix = +9 %,

Augmentation de la dette de 1 616 millions d'euros = 10 273 millions d'euros,

Coût moyen de la dette = 2,6 %,

Hausse de 14 % du dividende Pernod Ricard = 4,70 euros par action Pernod Ricard,

Programme de rachat d'actions = entre 500 millions d'euros et 800 millions d'euros pour 2023 /2024 (après un programme de rachat d'actions Pernod Ricard d'environ 750 millions d'euros pour 2022 / 2023).

Pernod Ricard : analyse technique de l'action Pernod Ricard

Alors que l'action Pernod Ricard a perdu plus de 4 % en Bourse après la publication de ses résultats le 31 août 2023, le titre Pernod Ricard perdait presque 2 % sur 6 mois avant la publication, mais gagnait plus de 5 % depuis janvier 2023, seulement légèrement plus de 1,70 % depuis 1 an et plus de 40 % depuis 5 ans.

Analyse graphique de l'action Pernod Ricard en Bourse

Source : TradingView

Entre janvier 2023 et le 25 avril 2023, l'action Pernod Ricard a connu un fort mouvement de hausse (+ 18,64 %) lui permettant de former un nouveau plus haut à 218 euros par action. Depuis le 25 avril, les cours de Bourse de Pernod Ricard ont perdu plus de 15 % dans un mouvement globalement baissier.

Les investisseurs en Bourse sanctionnent le rapport annuel de l'entreprise et les perspectives, puisque les prix de l'action Pernod Ricard ont ouvert avec un gap baissier et évoluent proches de leurs niveaux de février 2023 autour des 187 euros avec un indicateur RSI sous sa moyenne mobile en forte baisse.

Scénario haussier pour l'action Pernod Ricard : niveaux de prix à surveiller : 188,95 euros, 191,05 euros et 192,95 euros.

Scénario baissier pour l'action Pernod Ricard : niveaux de prix à surveiller : 183,90 euros, 181,40 euros et 178 euros.

Notre avis sur l'action Pernod Ricard

Pernod Ricard possède un vaste portefeuille de marques, dont 240 marques premium et 17 font partie des 100 premières mondiales. Sa stratégie de marques internationales couvre diverses catégories et s'étend à l'échelle mondiale.

Les marques stratégiques internationales (63 % des ventes), telles que Ricard, Malibu, Ballantine's et Absolut, ainsi que les marques spécialisées (6 % des ventes) comme Lillet, Redbreast, Monkey 47 et Aberlour, font partie de son portefeuille.

En plus des vins (4 % des ventes) comme Jacob's Creek, Ysios et Church Road, l'entreprise compte des marques stratégiques locales (18 % des ventes) ancrées dans des marchés spécifiques, comme Pastis 51 et Imperial Blue, ainsi que des marques sans alcool comme Suze Tonic 0 % et Pacific.

Pernod Ricard occupe la deuxième place dans le secteur des vins et spiritueux et jouit d'un réseau de distribution directe dans 73 pays. Son approche intégrée couvre toute la chaîne, de la production à la distribution, et offre un équilibre entre les marques évoluant sur des marchés matures et celles en plein essor, permettant de profiter de nombreuses opportunités.

Malgré la confiance et l'ambition du groupe pour la prochaine année fiscale, l'environnement est incertain et complexe pour l'entreprise et les cours ont du mal à former de nouveaux plus hauts depuis fin avril 2023…

