Pernod Ricard : CA en recul au T1, impacté par les USA et la Chine

Pernod Ricard PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine.

Le groupe de spiritueux enregistre un chiffre d'affaires de 2,38 milliards d'euros sur la période. Les analystes tablaient en moyenne sur un recul de 7,1% du chiffre d'affaires, selon un consensus fourni par le groupe.

Pernod Ricard a également réitéré ses objectifs pour l'exercice en cours, estimant que celui-ci sera une "année de transition" avec une amélioration des tendances au deuxième semestre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)