Pernod Ricard : CA en recul au T1, impacté par les USA et la Chine
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 07:30

Pernod Ricard PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine.

Le groupe de spiritueux enregistre un chiffre d'affaires de 2,38 milliards d'euros sur la période. Les analystes tablaient en moyenne sur un recul de 7,1% du chiffre d'affaires, selon un consensus fourni par le groupe.

Pernod Ricard a également réitéré ses objectifs pour l'exercice en cours, estimant que celui-ci sera une "année de transition" avec une amélioration des tendances au deuxième semestre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

PERNOD RICARD
83,3800 EUR Euronext Paris 0,00%
