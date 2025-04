Pernod Ricard: a finalisé la vente d'un portefeuille de vins information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 10:54









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce avoir finalisé la vente de son portefeuille de vins internationaux à Australian Wine Holdco (AWL), un consortium d'investisseurs institutionnels internationaux et propriétaire d'Accolade Wines.



'Cette cession permettra à Pernod Ricard de se concentrer sur les spiritueux internationaux haut de gamme et les marques de champagne, ce qui stimulera la croissance future de son activité' indique le groupe dans son communiqué.



La transaction comprend la vente d'un large portefeuille de marques de vin détenues et produites par Pernod Ricard Winemakers, avec plus de 10 millions de caisses de 9Lcs par an provenant de trois origines, dont Jacob's Creek, Orlando et St Hugo en Australie, Brancott Estate, Stoneleigh et Church Road en Nouvelle-Zélande, Campo Viejo, Ysios, Tarsus et Azpilicueta en Espagne.





Valeurs associées PERNOD RICARD 96,2200 EUR Euronext Paris +1,76%