CAC 40
7 781,65
+0,49%
Pernod Ricard : +7,5% sur des chiffres 'moins pires' que prévu
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 09:59

(Zonebourse.com) - Pernod Ricard s'envole de +7,5% vers 106,5 sur la publication de chiffres trimestriels 'moins pires' que prévus, tant au niveau du bénéfice (-8%) que des ventes.
Le refranchissement des 103E (ex-résistance du 5 au 11 mars, ex-plancher du 15 janvier) préfigure une accélération en direction des 109,4E, un 'gap' resté béant depuis le 31 janvier dernier.

PERNOD RICARD
103,6500 EUR Euronext Paris +4,65%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

1 commentaire

  • 10:10

    Ah ! Ah ! Toujours cette faute grammaticale "moins pires" au lieu de "moins mauvais". Pire étant un superlatif... C'est comme de dire "plus meilleur". Lol !

