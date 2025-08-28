Pernod Ricard : +7,5% sur des chiffres 'moins pires' que prévu information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 09:59









(Zonebourse.com) - Pernod Ricard s'envole de +7,5% vers 106,5 sur la publication de chiffres trimestriels 'moins pires' que prévus, tant au niveau du bénéfice (-8%) que des ventes.

Le refranchissement des 103E (ex-résistance du 5 au 11 mars, ex-plancher du 15 janvier) préfigure une accélération en direction des 109,4E, un 'gap' resté béant depuis le 31 janvier dernier.





Valeurs associées PERNOD RICARD 103,6500 EUR Euronext Paris +4,65%