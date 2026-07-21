Pernod retire son recours contre un avis d'imposition de 314 millions de dollars en Inde

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* La décision de Pernod marque un nouveau rebondissement dans l'enquête de longue haleine menée en Inde

* La société prévoit désormais de faire appel auprès des autorités fiscales indiennes

* Pernod est confronté à de nombreux défis juridiques et réglementaires en Inde

* L'Inde est le plus grand marché mondial de Pernod en volume

(Ajout d'un commentaire tiré du paragraphe 6 de la décision de justice, ainsi que du contexte et du point de vue du gouvernement aux paragraphes 8 à 13) par Aditya Kalra

Pernod Ricard PERP.PA a retiré son recours contre la demande de l'Inde visant à recouvrer 314 millions de dollars d'arriérés d'impôts pour avoir prétendument sous-évalué les importations de whisky écossais pendant des années, comme le montre une décision de justice, marquant ainsi un nouveau rebondissement dans une enquête qui dure depuis quatre ans.

Cette affaire fiscale constitue un défi majeur pour le fabricant français de spiritueux en Inde, qui représente environ 10 % du chiffre d'affaires mondial du groupe et constitue son plus grand marché en volume. Ce litige s'ajoute à une affaire de concurrence et à une interdiction distincte prononcée par la ville de New Delhi, que Pernod conteste au motif d'allégations de violations de la politique en matière d'alcool, qu'il nie.

Pernod avait contesté l’avis d’imposition émis en septembre dernier, qui reprochait à l’entreprise d’avoir dissimulé la composition de ses importations de whisky et l’âge des assemblages, ce qui aurait permis de réduire considérablement les droits de douane de 150 % qui lui étaient applicables, avait rapporté Reuters en mai.

Cherchant à faire annuler cette mise en demeure, Pernod a fait valoir devant un tribunal de New Delhi que l’Inde ne lui avait pas communiqué les données de l’enquête au cours de celle-ci, ce qui aurait pu l’aider à se défendre.

Pernod, le fabricant du whisky Chivas Regal et de la vodka Absolut, a désormais décidé de porter l'affaire devant la voie de recours administrative, bien que l'on ignore pourquoi, neuf mois après avoir engagé une action en justice.

L'affaire «est classée sans suite, l'affaire ayant été retirée», ont écrit les juges de la Haute Cour de Delhi dans leur ordonnance rendue publique lundi en fin de journée, Pernod ayant désormais décidé de retirer son recours judiciaire afin de «se prévaloir de la voie de recours alternative prévue par la loi», qui relève de la compétence de l'administration fiscale elle-même.

Reuters est le premier à faire état de cette ordonnance.

Pernod et les autorités fiscales indiennes n’ont pas répondu aux questions de Reuters.

LE GOUVERNEMENT N’A PAS D’OBJECTION

Avec les pénalités, le montant total des impôts à payer dans le cadre de cette enquête pourrait dépasser les 600 millions de dollars si Pernod perdait — soit un cinquième de son chiffre d’affaires indien de 2,9 milliards de dollars l’année dernière — et trois fois son bénéfice.

Le gouvernement a indiqué cette semaine aux juges qu’il n’avait aucune objection à la décision de Pernod de se retirer, précise l’ordonnance.

Pernod devrait désormais former un recours auprès d’un commissaire de l’administration fiscale, a déclaré à Reuters Anurag Ojha, l’avocat du gouvernement dans cette affaire.

L'enquête indienne avait conclu que Pernod avait « intentionnellement compliqué » ses déclarations en utilisant de nouveaux noms de code internes pour le malt afin de rendre la détection par les autorités plus difficile.

La société avait précédemment déclaré qu’elle « rejetait toute allégation d’actes répréhensibles » et restait confiante dans sa position.