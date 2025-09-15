Permian Resources perd du terrain après le lancement d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

15 septembre -

** L'action du producteur de pétrole et de gaz Permian Resources PR.N a baissé de 0,9 % en pré-marché à 13,58 $ après le lancement d'une offre secondaire

** L'entreprise basée à Midland, au Texas, déclare que () ~46,1 millions d'actions de classe A seront cédées par Pearl Energy Investments et Riverstone Investment Group

** Le groupe a l'intention d'acheter 2 millions d'actions de classe C à Pearl Energy, selon le prospectus, en même temps que la clôture de l'offre ()

** La société de capital-investissement Riverstone, principal vendeur, cherche à céder le reste de sa participation dans PR, soit environ 39,2 millions d'actions de classe A

** La société de capital-investissement Pearl détient environ 16,1 millions d'actions de catégorie C

** Avec ~831,5 millions d'actions en circulation au 12 septembre, PR a une capitalisation boursière d'environ 11,4 milliards de dollars

** Morgan Stanley, Citigroup et Goldman Sachs dirigent l'offre

** Les actions de PR ont chuté de 1,8 % à 13,70 $ le vendredi, en baisse de 3,7 % depuis le début de l'année

** Sur les 22 analystes couvrant le titre, la répartition des recommandations est de 21 "achat fort" ou "achat" et 1 "maintien"; le PT médian est de 19 $, selon les données de LSEG