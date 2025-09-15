Permian Resources : baisse de l'offre secondaire de 624 millions de dollars

15 septembre -

** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Permian Resources PR.N ont baissé de 3,9 % à 13,17 $ en début de journée après la fixation du prix de l'offre secondaire

** La société basée à Midland, Texas, annonce ()

~46,1 millions d'actions de classe A ont été vendues par Pearl Energy Investments et Riverstone Investment Group à 13,53 $ pour un produit brut total de 623,9 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 1,2 % par rapport à la dernière vente d'actions le vendredi

*le prix de l'offre représente une décote de 1,2 % par rapport à la dernière vente d'actions le vendredi * Parallèlement, PR achètera 2 millions d'actions de classe C à Pearl Energy, selon le prospectus ()

** La société de capital-investissement Riverstone se sépare des 39,2 millions d'actions de catégorie A qu'elle détenait encore dans le cadre de l'offre

** La société de capital-investissement Pearl détenait environ 16,1 millions d'actions de classe C avant les transactions

** Avec ~831,5 millions d'actions en circulation au 12 septembre, PR avait une capitalisation boursière d'environ 11,4 milliards de dollars à la fin de l'année

** Morgan Stanley, Citigroup et Goldman Sachs dirigent l'offre

** Avec l'opération de lundi, les actions de PR ont baissé d'environ 8,5 % depuis le début de l'année

** 21 des 22 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 1 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 19 $, selon les données de LSEG