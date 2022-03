Perial muscle sa direction

(NEWSManagers.com) - Le société de gestion a réalisé un recrutement et une promotion pour accélérer son développement. La société de gestion immobilière Perial AM a annoncé jeudi 24 février le renforcement de son comité de direction avec deux nominations. Laurent Boissin rejoint la société au poste de directeur général adjoint et prend la direction de la gestion de fonds ainsi que la direction de la clientèle institutionnelle. Il pilotera une équipe de quatorze personnes avec pour ambition de «renforcer la gestion des fonds dans un contexte de croissance rapide du patrimoine ainsi que de développer l’activité dédiée aux clients institutionnels», explique Perial AM dans un communiqué.

L’intéressé prendra également en charge le développement de l’activité commerciale pour les clients grands comptes et pilotera le déploiement de la commercialisation de l’offre à l’international.

Diplômé de l’ESCP Europe et de Skema Business School, Laurent Boissin a précédemment travaillé pour le groupe ING Real Estate et plus de 10 ans au sein de BNP Paribas Real Estate.

Nouvelle interlocutrice pour les CGP

Laetitia Bernier est quant à elle promue en tant que directrice commerciale et marketing du groupe. Elle avait rejoint l’entreprise en 2018 au sein du comité de direction en tant que directrice marketing, digital et communication.

En plus de ses activités actuelles axées sur la marque, la notoriété du groupe et l’offre épargne, elle prend désormais la responsabilité de la commercialisation des produits de Perial AM auprès des partenaires CGP. Avec son équipe élargie, elle a pour mission de «gagner en proximité avec ses partenaires, élargir le portefeuille clients et accélérer la préférence des SCPI et SCI de la société de gestion», peut-on lire dans la missive.

Spécialiste du marketing appliqué aux services financiers Laetitia Bernier, a commencé sa carrière dans des agences de marketing renommées (Proximity BBDO, Rapp...). En 2007, elle intègre Crédit Agricole Consumer Finance comme responsable acquisition clients, puis rejoint en 2015 Corum AM comme directrice marketing et communication.

Pour mémoire, Perial AM gère une gamme de véhicules comprenant notamment 4 SCPI, une SCI et plusieurs fonds et mandats institutionnels. La société a dépassé le cap des 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion en 2021.