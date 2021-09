Perial AM embauche une responsable commerciale de La Française

(NEWSManagers.com) - Perial Asset Management vient de recruter Ingrid Gosselin au sein de son équipe commerciale dédiée aux grands comptes et aux institutionnels, annonce Marie-Claire Marques, directrice du développement de Perial AM, sur Linked-In.

Ingrid Gosselin sera responsable commerciale grands comptes et institutionnels. Elle vient de La Française où elle a travaillé plus de sept ans, dernièrement comme responsable commerciale banques et assurances.