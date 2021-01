Perial AM confie à Nexity le property management de plusieurs immeubles

(NEWSManagers.com) - Fin 2020, Perial AM, une société de gestion de produits SCPI, OPPCI et SCI, avait lancé une consultation nationale en vue de la gestion de ses immeubles par l'attribution de plusieurs lots. La société, qui gère un total de 4,8 milliards d'euros à travers 520 immeubles, a annoncé ce 22 janvier avoir sélectionné Nexity Property Management sur trois lots qui correspondent à 300.000 m2 d'immeubles situés en France métropolitaine. Les mandats sont attribués pour trois ans.

" Lors du choix fait par Perial AM (...), une attention particulière a été portée, à la politique Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et à la démarche d' Investissement Socialement Responsable (ISR) mise en application dans le cadre de la Charte PERIAL AM relative aux critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG)" , explique un communiqué.

Le département Performance Durable & Innovation de Nexity PM, piloté par Joseph El Haddad et les équipes de Anne-Claire Barberi, responsable RSE chez Perial AM seront chargés de co-construire livrables et méthodologies et d' assurer la mise en place et le suivi des leviers ESG.

Le détail des lots est le suivant:

Lot 1 : 116 actifs à usage principal de commerce & locaux commerciaux développant 87.000 m² et regroupant 5 enseignes (BUFFALO, SPEEDY, AUBERT, LEON DE BRUXELLES, RLD).

Lot 3 : 31 actifs à usage principal de bureaux situés en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté développant 155.000m².

Lot 5 : 21 actifs à usage principal de bureaux situés en régions Centre Val-de-Loire, Pays de Loire, Sarthe, Nouvelle-Aquitaine développant 55.000m².