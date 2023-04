Pergam recrute le directeur du développement d’Ecofi

- Pergam vient de recruter Laurent Vidal en tant que directeur du développement. L’intéressé vient d’Ecofi, une filiale du groupe Crédit Coopératif, où il occupait un poste similaire depuis 2013.Laurent Vidal travaillera avec une équipe de trois ou quatre personnes sur la partie commerciale. Il sera plus précisément chargé de développer la clientèle institutionnelle de Pergam qui ne représente que 20?% des encours actuels de la société de gestion. Le reste des clients se compose de personnes privées.Ce recrutement intervient pour soutenir les ambitions de croissance de Pergam, qui souhaite doubler ses encours dans les cinq à sept ans qui viennent. Actuellement, la société gère près de 1 milliard d’euros. Cette augmentation passera par de la croissance organique, mais aussi par de la croissance externe, confie à L’Agefi le fondateur et président de Pergam, Olivier Combastet. Côté acquisition, « je m’intéresse plus particulièrement à des gestionnaires d’actifs liquides mono stratégies, sur les obligations ou les actions thématiques de niche, gérant entre 150 et 500 millions d’euros », détaille-t-il. Il indique avoir déjà étudié quelques dossiers, mais sans que cela n’ait abouti.Sur le front de la croissance organique, Pergam veut faire grandir ses expertises, notamment sa gamme de fonds d’actifs cotés récemment créée et enrichie avec des fonds thématiques. Cette gamme comprend notamment Lauxera HealthTech, sur la technologie au service de la santé, avec une approche inspirée du private equity. Elle inclut aussi Best Holdings, un fonds investi sur les holdings familiales.La société de gestion, créée il en 2001, a trois autres pôles d’activité, que sont la gestion de portefeuilles, l’immobilier et le private equity, avec un univers d’investissement très international. Elle regroupe aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs, dont trois ont récemment rejoint la structure. Outre Laurent Vidal, il s’agit de Sarah Schamberger, qui arrive en tant que gestionnaire middle office, et Solvann Penne, analyste quantitatif actions. Une autre personne pour la gestion devrait prochainement encore étoffer cette équipe… A lire aussi: Pergam acte la fin de l’âge d’or obligataire en liquidant son fonds à échéance 2017

Laurence Marchal