Pergam nomme Alexandre Ferci à la tête de sa gestion collective
information fournie par Agefi Asset Management  23/12/2025 à 08:15

Pergam a promu Alexandre Ferci directeur de la gestion collective. Il était jusqu’à présent directeur adjoint de la gestion. Il gère aussi les fonds Oblig Impact 2029 et Pergam Global Fund. Alexandre Ferci avait rejoint Pergam en 2023 en provenance d’UBS La Maison de Gestion.

Dans le même temps, Nacime Benmeziani a été promu responsable middle office. Il était jusqu’à présent «middle officer».

Fondée en 2001 par Olivier Combastet, Pergam gère près de 950 millions d’euros.

