Pergam lance un fonds obligataire à échéance Article 9

(AOF) - Pergam a annoncé le lancement d’un fonds daté Article 9 selon la réglementation SFDR, investissant sur des obligations d’entreprises majoritairement Investment grade libellées en euros. Il investit au minimum à 90% dans des obligations finançant des projets écologiques, énergétiques et sociaux. Philippe Hottinguer Gestion apporte son expertise en matière d’ESG et conseille Pergam afin de définir l’univers d’investissement et l’accompagne dans le suivi de chaque titre du portefeuille au travers de critères de durabilité.

La période de souscription débutera fin juin 2024 et le fonds sera ouvert sur la totalité de son existence sans frais d'entrée ni droits de sortie.