Performance opérationnelle et financière soutenue dans un environnement concurrentiel toujours très actif

Base clients mobiles postpayés +3,4 % / Base clients câble +27,0 % en glissement annuel

Le chiffre d'affaires progresse de +7,5 %, et les services facturés aux clients de +4,9 % au T2 en glissement annuel

L'EBITDAaL s'améliore de +5,9 % au T2 en glissement annuel (S1 21 : (+8,8 %)

Éléments opérationnels marquants - T2 La performance commerciale reste positive dans un environnement concurrentiel actif, les mesures contre le Covid-19 ayant eu un impact moins marqué que l'année dernière.

La base de clients câble a augmenté de 17 000 au T2 à 366 000 clients (+27 % sur un an). De ce fait, le nombre d'abonnés convergents mobiles s'est également accru.

Avec 17 000 nouveaux abonnés, la base totale de clients mobiles postpayés a atteint 2,7 millions (+3,4 % en glissement annuel), traduisant le succès du portefeuille Go.

L'ARPO convergent B2C a diminué de 2,7 % en glissement annuel à 73,6 euros, sous l'effet des réductions offertes sur les forfaits mobiles convergents.

L'ARPO mobile postpayé a légèrement diminué de 0,6 % en glissement annuel à 19,6 euros, ce qui résulte principalement de la diminution des revenus hors forfait en Belgique.





Chiffres-clés opérationnels du groupe Orange Belgium T2 2020 T2 2021 Variation Base clients abonnements mobiles (en milliers) 2.594 2.681 3,4% Ajouts nets (en milliers) 7 17 151,9% ARPO des abonnements mobile uniquement (€ par mois) 19,7 19,6 -0,6% Base clients câble (en milliers) 288 366 27,0% Ajouts nets (en milliers) 8 17 101,6% ARPO convergence B2C (€ par mois) 75,6 73,6 -2,7%





Éléments financiers marquants - T2 Le chiffre d'affaires s'est élevé à 325,4 millions d'euros, en progression de 7,5 %. Les services facturés au client ont encore enregistré une progression de 4,9 %, soutenus principalement par la hausse du chiffre d'affaires des services convergents (+15,5 % en glissement annuel). L'impact moins marqué des restrictions liées au Covid-19 s'est également traduit par une hausse des ventes d'équipements, une amélioration du trafic SMS ainsi que du trafic d'itinérance de la clientèle et des visiteurs.

L'EBITDAaL a progressé de 5,9 % en glissement annuel à 91,1 millions d'euros, porté par l'accroissement des revenus des services facturés au client et par la maîtrise des coûts. La marge d'EBITDAaL a atteint 28 %.

Les eCapex ont augmenté de 52,1 % sur un an à 45,3 millions d'euros, ce qui s'explique principalement par le fait que les restrictions liées au Covid-19 en 2020 avaient entraîné une diminution des raccordements par le câble et un ralentissement du déploiement du réseau.





en données Variation en données Variation historiques en données historiques en données en millions d'euros T2 2020 T2 2021 historiques S1 2020 S1 2021 historiques Chiffre d'affaires consolidé 302,8 325,4 7,5% 636,6 655,9 3,0% Services facturés aux clients 221,0 231,9 4,9% 445,8 460,8 3,4% EBITDAaL 86,0 91,1 5,9% 148,2 161,2 8,8% marge (% du chiffre d'affaires) 28,4% 28,0% -42 bp 23,3% 24,6% 130 bp eCAPEX1 -29,8 -45,3 52,1% -64,9 -81,3 25,3% Cash-flow opérationnel2 56,2 45,8 -18,5% 83,3 79,9 -4,1% Endettement financier net 181,3 124,4 181,3 124,4

Les eCapex s'entendent hors frais d'acquisition de fréquences. Au T1 2021, le montant des frais d'acquisition de fréquences s'était élevé à 10,9 millions euros. Cash-flow opérationnel défini comme EBITDAaL - eCapex hors frais d'acquisition de fréquences.



Xavier Pichon, Chief Executive Officer, commente :

Le trimestre écoulé est marqué une fois encore par des résultats vigoureux et une performance commerciale solide. Nous avons une nouvelle fois démontré que le portefeuille Go reste concurrentiel. Nous avons même amélioré notre offre en augmentant le forfait de données de notre abonnement Go Plus. Malgré une concurrence très active tout au long du trimestre, nous sommes parvenus à enregistrer des ventes nettes de contrats mobiles et convergents très soutenues.

De plus, nous avons démontré que nous demeurons un acteur innovant, soucieux de renforcer le positionnement concurrentiel à long terme de la société. De fait, nous avons annoncé notre décision d'investir dans le déploiement de pilotes « fiber-to-the-premise » ouverts passifs à Bruxelles, une initiative qui nous aidera à enrichir notre expérience et à définir notre positionnement futur sur le segment du haut débit fixe multi-gigabit.

Comme nombre d'entre nous, j'ai été profondément touché par les inondations qui ont bouleversé l'existence d'un très grand nombre de personnes dans notre pays. Nos équipes et nos partenaires techniques n'ont pas ménagé leurs efforts pour maintenir et restaurer la connectivité dans les zones concernées. Mes pensées accompagnent toutes les victimes de cette catastrophe, notamment parmi nos clients, les membres de nos équipes et leurs familles.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer, ajoute :

Au cours du deuxième trimestre de cette année, nous sommes parvenus à enregistrer une croissance du chiffre d'affaires total de 7,5 % par rapport à l'année dernière. Ce trimestre a été moins durement touché que le deuxième trimestre 2020 par les mesures contre le Covid-19. De fait, les boutiques étaient ouvertes et les revenus d'itinérance et le trafic SMS sont repartis à la hausse.

Les services facturés aux clients ont également enregistré une croissance soutenue de près de 5 % par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, stimulée par l'augmentation des revenus de nos services convergents. Cette évolution confirme la solidité de notre croissance. Cette dynamique soutenue, conjuguée à une maîtrise des coûts rigoureuse, s'est traduite par une amélioration de près de 6 % de l'EBITDAaL.

Ces résultats, qui nous semblent justifier un optimisme prudent, nous amènent à reconfirmer nos perspectives.

