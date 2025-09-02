 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Performance Food maintient son orientation stratégique face au défi du conseil d'administration de Sachem Head
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 17:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Performance Food Group PFGC.N a déclaré lundi qu'elle s'en tenait à sa stratégie actuelle, alors que la société de distribution alimentaire a reconnu qu'elle était confrontée à une contestation potentielle de son conseil d'administration par la société d'investissement activiste Sachem Head Capital Management.

La société basée à Richmond, en Virginie, a confirmé que Sachem Head avait fait savoir le 21 août qu'elle proposerait Scott Ferguson, qui dirige Sachem Head, ainsi que David A. Toy, R. Chris Kreidler et Karen M. King comme candidats au conseil d'administration de Performance Food lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui n'a pas encore été fixée.

Sachem Head pousse Performance Food à envisager une fusion avec US Foods Holding USFD.N , ou à explorer les moyens d'améliorer sa rentabilité, selon la déclaration de lundi, qui confirme les rapports à la fin de la semaine dernière sur les intentions du fonds spéculatif.

Performance Food a déclaré que bien qu'elle soit ouverte à des mesures qui augmenteraient la valeur pour les actionnaires, y compris l'évaluation des propositions de transaction, elle n'a pas entendu parler directement de US Foods depuis plusieurs mois et n'a pas encore reçu d'offre de US Foods qui serait bénéfique pour ses actionnaires.

Performance Food a déclaré qu'elle continuait à mettre en œuvre sa stratégie actuelle "PFG One", qui vise à assurer une croissance organique constante des ventes et à utiliser la technologie pour accroître les marges bénéficiaires, un objectif qui a contribué à soutenir ses solides résultats au cours de l'exercice 2025.

Le conseil d'administration de Performance Food compte actuellement 12 membres.

Sachem Head possède une expérience considérable dans l'industrie alimentaire, puisqu'elle s'est battue au sein du conseil d'administration et a finalement obtenu des sièges à US Foods en 2022, avec Ferguson et Toy parmi ceux qui ont obtenu des sièges d'administrateur.

Kreidler est un ancien directeur financier de la société rivale de services alimentaires Sysco SYY.N , et King est une ancienne dirigeante de McDonald's MCD.N qui siège actuellement au conseil d'administration d'Aramark ARMK.N .

