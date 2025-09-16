Performance Food augmente alors que la société étudie la possibilité d'une fusion avec US Foods

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de Performance Food Group

PFGC.N augmentent de 2,3 % à 107,08 dollars

** La société accepte de partager des informations confidentielles avec US Foods Holding USFD.N , alors que les deux entreprises étudient la possibilité d'une transaction

** USFD en baisse de près de 2 % à 77,77

** Le dernier accord entre les entreprises n'indique aucune proposition de transaction, ni aucune assurance quant à son résultat ou à son calendrier - PFGC

** Le distributeur d'ingrédients a suscité l'intérêt d'US Foods en juillet, selon un rapport de Bloomberg

** En incluant les mouvements de la séance, les actions de PFGC ont augmenté d'environ 23 % depuis le début de l'année, tandis que USFD a augmenté de 17,55 %