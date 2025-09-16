 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Performance Food augmente alors que la société étudie la possibilité d'une fusion avec US Foods
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de Performance Food Group

PFGC.N augmentent de 2,3 % à 107,08 dollars

** La société accepte de partager des informations confidentielles avec US Foods Holding USFD.N , alors que les deux entreprises étudient la possibilité d'une transaction

** USFD en baisse de près de 2 % à 77,77

** Le dernier accord entre les entreprises n'indique aucune proposition de transaction, ni aucune assurance quant à son résultat ou à son calendrier - PFGC

** Le distributeur d'ingrédients a suscité l'intérêt d'US Foods en juillet, selon un rapport de Bloomberg

** En incluant les mouvements de la séance, les actions de PFGC ont augmenté d'environ 23 % depuis le début de l'année, tandis que USFD a augmenté de 17,55 %

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PERFORMANCE FOOD
104,650 USD NYSE +0,54%
US FOODS HOLDING
77,795 USD NYSE -1,90%
