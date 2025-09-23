Performance Food annonce l'entrée au conseil d'administration de Ferguson, de Sachem Head

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Scott Ferguson rejoint le conseil d'administration de Performance Food Group PFGC.N , a annoncé la société mardi, à un moment où le fonds spéculatif exhorte le distributeur alimentaire à envisager une fusion avec son rival US Foods Holding USFD.N . Il y a moins de cinq semaines, Sachem Head Capital Management de Ferguson a nommé quatre candidats administrateurs au conseil d'administration de Performance Food. La semaine dernière, Performance Food et US Foods ont signé un accord pour échanger des informations financières sensibles sans violer les lois de la concurrence.

Si Performance Food fusionnait avec US Foods, les deux entreprises pourraient rivaliser avec le leader du secteur, Sysco SYY.N , qui détient 17 % des parts de marché.

Le conseil d'administration de Performance Food s'agrandira d'un membre, passant à 13 membres, et Scott Ferguson rejoindra le comité d'audit et des finances.

"Ce résultat est le fruit d'un engagement constructif avec Scott et son équipe et démontre l'ouverture de notre conseil d'administration à de nouvelles perspectives", a déclaré George Holm, directeur général de Performance Food, dans un communiqué. "Je me réjouis de travailler aux côtés de Scott et du reste du conseil d'administration alors que nous continuons à développer notre entreprise pour créer de la valeur pour les actionnaires." Holm avait déclaré aux analystes en août qu'il n'y avait aucune raison d'entamer des discussions avec US Foods au sujet d'un éventuel rapprochement.

Sachem Head, qui a établi sa position actuelle dans Performance Food au cours du trimestre, connaît bien le secteur de la distribution alimentaire. Elle détenait auparavant une participation dans US Foods, mais s'est retirée de cette position.

De 2022 à 2024, Ferguson a siégé au conseil d'administration d'US Foods, après avoir conclu un accord avec la société à l'issue d'une âpre bataille au sein du conseil d'administration. À la fin du mois dernier, Scott Ferguson a nommé quatre administrateurs au conseil d'administration de Performance Food, suggérant que l'entreprise envisage un éventuel rapprochement avec US Foods ou trouve d'autres moyens d'améliorer ses marges.

Après avoir consulté d'autres grands actionnaires, les avocats et les banquiers ont déclaré que l'attitude de Performance Food à l'égard d'une éventuelle transaction semblait avoir changé. Ils ont ajouté que l'accord dit "d'équipe propre" signé la semaine dernière pourrait être considéré comme une étape possible vers un accord.

Scott Ferguson a siégé au conseil d'administration de nombreuses sociétés publiques, dont Olin OLN.N , Elanco

ELAN.N et Autodesk ADSK.O , et est généralement considéré comme un administrateur réfléchi et utile, ont déclaré des avocats qui connaissent bien ses fonctions au sein du conseil d'administration.

Les investisseurs activistes ont été extraordinairement occupés ces dernières semaines après un deuxième trimestre plus tiède, selon les banquiers. Ils ont noté que la reprise des fusions-acquisitions a donné à de nombreux activistes le courage de poursuivre de nouvelles cibles en demandant des sièges au conseil d'administration et en suggérant aux entreprises de se mettre en vente.