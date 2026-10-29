Perella Weinberg en hausse après une forte progression de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action Perella Weinberg PWP.O progresse de 7,7% à 13,94 dollars

** Le cabinet de conseil affiche au troisième trimestre un résultat net ajusté en hausse à 41,8 millions de dollars, contre 14,6 millions de dollars l'année précédente

** Le chiffre d'affaires s'envole de 53% à 251 millions de dollars, porté par une augmentation du nombre de clients payants et par un plus grand nombre de missions générant des honoraires supérieurs à 5 millions de dollars

** Trois analystes sur quatre attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et un seul la note “vente”; leur objectif de cours médian est de 19,5 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 18,8% depuis le début de l'année