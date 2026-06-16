Per Narvinger deviendra le CEO d'Ericsson cet automne

Ericsson fait part de la nomination de Per Narvinger comme prochain directeur général (CEO) par son conseil d'administration, Börje Ekholm ayant décidé de démissionner de ce poste avec prise d'effet le 30 septembre prochain, en vue de prendre sa retraite.

Per Narvinger a rejoint Ericsson en 1997 et possède une vaste expérience dans différents domaines de l'industrie des télécommunications et des TIC, notamment la recherche et la normalisation, le développement, la gestion de produits et la vente, souligne le groupe scandinave.

Il a occupé divers postes de direction, où il a collaboré avec des clients clés à l'échelle mondiale. Il a également effectué des missions de longue durée en Australie et en Espagne. Il dirige le domaine d'activité Réseaux depuis le 15 mars, après avoir dirigé celui des Services et Logiciels Cloud depuis 2022.

Après plus de 9 ans en tant que CEO d'Ericsson et 20 ans comme membre du conseil d'administration, Börje Ekholm prendra sa retraite de la société, quittant ses fonctions de CEO et son siège au conseil fin septembre. Il restera toutefois conseiller exécutif du nouveau CEO jusqu'au 15 juin 2027.