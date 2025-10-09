PepsiCo voit ses ventes progresser au 3T et dépasse les attentes

( AFP / - )

Le géant américain des snacks et des boissons PepsiCo a publié un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, dépassant les attentes, grâce à la demande internationale et à un léger rebond de l'Amérique du Nord.

De juillet à fin septembre, le groupe a engrangé des revenus de 23,9 milliards de dollars (+2,6% sur un an), un chiffre légèrement au-dessus des attentes des analystes interrogés par Bloomberg.

PepsiCo a bénéficié notamment d'une hausse des ventes en région Europe, Moyen-Orient et Afrique, avec une progression de 9% du chiffre d'affaires sur un an. La division snacks en Asie Pacifique a vu ses revenus croître de 2% sur un an, avec une croissance de +3% des volumes de ventes.

Pour son principal marché, l'Amérique du Nord, la division des boissons enregistre une progression de 2% du chiffre d'affaires grâce aux hausses de prix, mais les volumes sont toutefois en recul de 3% sur la période.

PepsiCo est très attendu sur ses performances sur son principal marché. Début septembre, le fond Elliott, connu pour demander des changements stratégiques au sein des groupes dans lesquels il investit, a pris une participation dans le géant des snacks et critiqué sa sous-performance, notamment sur le secteur des boissons en Amérique du nord.

"Nos principales priorités sont l'accélération de la croissance et l'optimisation agressive de notre structure de coûts", a commenté le patron du groupe, Ramon Laguarta, cité dans le communiqué.

Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un résultat net de 2,6 milliards de dollars (-11,2% sur un an), en raison principalement d'une charge liée à la dépréciation de sa marque Rockstar.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net s'établit à 2,29 dollars (-2% sur un an), à peine supérieur à un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Pour 2025, PepsiCo table toujours sur une progression basse à un chiffre de ses revenus organiques. Il anticipe désormais un bénéfice par action hors éléments exceptionnels en recul de 0,5%, contre un déclin de 1,5% précédemment attendu, grâce à des effets de changes favorables.

Dans les échanges préliminaires avant l'ouverture de Wall Street, le titre de PepsiCo gagnait 1,2% à 140,5 dollars aux alentours de 06H45 GMT.