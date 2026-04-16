PepsiCo vacille après avoir maintenu ses prévisions annuelles en dépit d'un chiffre d'affaires plus élevé au premier trimestre

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16 avril - ** Les actions du géant des snacks et des sodas PepsiCo PEP.O sont en dents de scie dans les échanges volatiles du premier marché, en baisse de 1 % à 153,38 $

** La société annonce un bond de 8,5 % de son chiffre d'affaires net au 1er trimestre, à 19,44 milliards de dollars, supérieur aux estimations de Wall Street (18,94 milliards de dollars) - données LSEG

** PEP a déclaré que les investissements visant à rendre ses produits alimentaires plus abordables en Amérique du Nord commençaient à porter leurs fruits

** L'entreprise maintient ses prévisions pour l'exercice 2026, à savoir une augmentation organique du chiffre d'affaires comprise entre 2 % et 4 % et une augmentation du bénéfice par action à taux directeur constant de l'ordre de 4 % à 6 %

** "Pour l'avenir, l'environnement macroéconomique est devenu plus volatil et incertain en raison des conflits géopolitiques en cours", déclare Steve Schmitt, directeur financier, dans des remarques préparées

** L'action a augmenté de ~8% cette année