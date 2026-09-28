PepsiCo va investir 1 milliard de dollars en Colombie au cours des cinq prochaines années, a déclaré son président

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par Nelson Bocanegra

PepsiCo PEP.O va investir 1 milliard de dollars en Colombie au cours des cinq prochaines années, a déclaré dimanche le président de ce pays d'Amérique du Sud, Abelardo De La Espriella.

* Ces investissements auront pour objectif d’accroître la production, de moderniser les opérations et de renforcer la distribution dans le pays, a ajouté le président.

* “L'investissement est une preuve de confiance. Cet engagement stimulera l'emploi, soutiendra plus de 2 000 agriculteurs et renforcera les petits commerçants colombiens”, a écrit M. De La Espriella sur X.

* Cette annonce fait suite à une visite d’une semaine à New York du vice-président colombien José Manuel Restrepo et de l’équipe économique du pays, au cours de laquelle ils ont rencontré plus de 100 investisseurs issus du monde des entreprises et des marchés financiers.