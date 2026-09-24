PepsiCo va augmenter les prix de certaines chips face à la hausse des coûts des matières premières

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(Modification de la formulation, ajout d'un commentaire de PepsiCo)

PepsiCo PEP.O s'apprête à augmenter les prix de certaines chips pour suivre le rythme de l'inflation, a déclaré un porte-parole de la société, alors que le fabricant de Lay's s'efforce de relancer ses ventes aux États-Unis.

PepsiCo doit composer avec l’évolution des préférences des consommateurs, qui se tournent vers des en-cas plus sains, ainsi qu’avec une demande faible de la part des ménages, mis sous pression par la hausse des prix du carburant et des coûts des matières premières cette année.

En février, PepsiCo avait baissé ses prix jusqu'à 15 % sur des produits tels que Lay's et Doritos, suite à la levée de boucliers des clients face à plusieurs vagues de hausses de prix précédentes.

Cette nouvelle série de hausses de prix concernera certaines marques de chips et se situera dans une fourchette de pourcentages à un chiffre, faibles à moyens, ce qui correspond au niveau de l'inflation, a déclaré à Reuters un porte-parole de PepsiCo.

Les nouveaux prix seront inférieurs à ceux pratiqués avant les baisses de prix intervenues en début d’année, et l’entreprise s’efforce de maintenir des prix plus bas dans la mesure du possible, a ajouté le porte-parole.

Les prix devraient augmenter sur des produits tels que les paquets de chips au format supermarché de marques comme Doritos et Ruffles, ainsi que sur certaines boissons gazeuses, d’ici la fin de cette année ou début 2027, selon un article de Bloomberg, qui a été le premier à faire état de ces hausses en citant des sources proches du dossier.

L’investisseur activiste Elliott Investment Management, qui a révélé l’année dernière détenir une participation d’environ 4 milliards de dollars dans PepsiCo, a fait pression sur l’entreprise pour qu’elle redynamise son activité de sodas, fasse grimper le cours de son action et envisage la cession d’actifs alimentaires non stratégiques.

Elliott n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'action PepsiCo, qui a chuté de près de 10 % depuis le début de l'année, a encore reculé d'environ 1 % en début de séance.

Plusieurs entreprises du secteur agroalimentaire sont confrontées à une hausse des coûts d’emballage et de logistique, alors que la guerre en Iran maintient les prix du pétrole à un niveau élevé.

Dans son dernier rapport financier ,PepsiCo a mis en garde contre une hausse des coûts des matières premières au second semestre et a annoncé une baisse de 2 % de son chiffre d’affaires du deuxième trimestre dans son activité alimentaire nord-américaine, tout en maintenant ses prévisions annuelles inchangées.

La société a également déclaré en juillet que les prix élevés de l’essence avaient pesé sur la demande des consommateurs plus qu’elle ne l’avait prévu.

Les volumes de vente de PepsiCo en Amérique du Nord ont été en baisse tout au long de cette année, malgré les baisses de prix et le plan du directeur général Ramon Laguarta visant à revoir la chaîne d’approvisionnement nord-américaine, annoncé en décembre.

L’Amérique du Nord ayant peu de chances de se redresser cette année malgré les efforts de PepsiCo, « tout est susceptible d’être “en jeu” pour qu’Elliott intensifie son activisme », a déclaré mercredi Kevin Grundy, analyste chez BNP Paribas, dans une note.