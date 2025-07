PepsiCo s’appuie sur Salesforce pour accélérer sa stratégie IA

(AOF) - PepsiCo annonce le déploiement d’Agentforce, la plateforme de travail numérique de Salesforce en intégrant des agents IA autonomes et de confiance dans ses processus métiers. Dans le cadre de cette collaboration renforcée, PepsiCo s’appuiera sur des agents IA pour gérer des fonctions clés et améliorer le service client ainsi que son efficacité opérationnelle. "PepsiCo devient ainsi l’une des premières entreprises du secteur agroalimentaire à déployer Agentforce à grande échelle", précise un communiqué.

"L'intelligence artificielle transforme profondément notre entreprise. Ce partenariat avec Salesforce constitue un pas déterminant vers un PepsiCo plus connecté, plus agile, où l'IA favorise des prises de décisions plus éclairées et plus rapides, tout en stimulant l'innovation et une croissance durable", explique Ramon Laguarta, Président & CEO de PepsiCo.