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PepsiCo prévoit d'augmenter les prix de certaines chips et de certaines boissons gazeuses, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 17:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

PepsiCo PEP.O s'apprête à augmenter les prix de certaines chips et de certaines boissons gazeuses d'ici la fin de l'année ou début 2027, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette information intervient alors que le géant des snacks et des boissons doit faire face à une série de défis, notamment la flambée des prix du carburant, le ralentissement de la demande et l'évolution des préférences des consommateurs vers des en-cas plus sains sur des marchés clés comme les États-Unis.

Plus tôt cette année, PepsiCo avait baissé ses prix jusqu’à 15 % sur des produits tels que Lay’s et Doritos, suite à la levée de boucliers des consommateurs face à plusieurs vagues de hausses de prix précédentes.

L’investisseur activiste Elliott Investment Management, qui a révélé l’année dernière détenir une participation d’environ 4 milliards de dollars dans PepsiCo, a poussé la société à redynamiser son activité de sodas, à faire remonter le cours de son action et à envisager la cession d’actifs alimentaires non stratégiques.

PepsiCo et Elliott n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

L’action PepsiCo, qui a perdu près de 10 % depuis le début de l’année, a reculé d’environ 1 % en début de séance.

Plusieurs entreprises agroalimentaires sont confrontées à la hausse des coûts d’emballage et de logistique, alors que la guerre en Iran maintient les prix du pétrole à un niveau élevé.

Dans son dernier rapport financier , PepsiCo a mis en garde contre une hausse des coûts des matières premières au second semestre et a annoncé une baisse de 2 % du chiffre d’affaires de son activité alimentaire en Amérique du Nord au deuxième trimestre, tout en maintenant ses prévisions annuelles inchangées.

La société a également déclaré en juillet que les prix élevés de l’essence avaient pesé sur la demande des consommateurs plus qu’elle ne l’avait prévu.

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