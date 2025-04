PepsiCo: prévision de BPA abaissée pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - PepsiCo a annoncé jeudi avoir abaissé sa prévision de bénéfice pour l'exercice 2025 en raison des perturbations logistiques liées à l'instauration des nouveaux droits de douane américains, à la volatilité économique actuelle et à la morosité de le consommation.



Dans un communiqué, le fabricant de boissons et de produits alimentaires dit continuer à attendre une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 5%.



Mais le groupe de Purchase (New Jersey) explique qu'il table désormais sur un bénéfice par action (BPA) de base ('core') globalement stable à données constantes par rapport à 2024.



Il visait jusqu'ici une croissance de l'ordre de 5%.



Sur son premier trimestre, le propriétaire des marques Lipton Ice Tea, Pepsi, Bénénuts, Quaker, Lay's ou Doritos dit avoir dégagé un BPA de 1,48 dollar, légèrement inférieur au 1,49 dollar visé par le consensus.



Sa croissance organique s'est quant à elle établie à 1,2%.



En cotations électroniques d'avant-Bourse, l'action PepsiCo cédait un peu plus de 1% jeudi matin dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées PEPSICO 142,2600 USD NASDAQ -0,84%