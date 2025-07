PepsiCo: partenariat avec Salesforce pour l'IA information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 15:03









(Zonebourse.com) - Dans le cadre d'une collaboration renforcée avec Salesforce, PepsiCo annonce le déploiement de sa plateforme de travail numérique Agentforce en intégrant des agents IA autonomes et de confiance dans ses processus métiers.



Le détenteur des marques Pepsi, Lays et Quaker devient ainsi l'une des premières entreprises du secteur agroalimentaire à déployer Agentforce à grande échelle, marquant 'une étape décisive dans sa stratégie d'intelligence artificielle'.



PepsiCo s'appuiera sur l'IA pour gérer des fonctions clés et améliorer le service client ainsi que son efficacité opérationnelle. Ses équipes commerciales pourront aussi se concentrer sur la croissance et leur engagement auprès des partenaires distributeurs.



En parallèle, le groupe va intégrer un nouvel outil de gestion des promotions commerciales de Salesforce, lui permettant d'optimiser ses campagnes, d'affiner ses investissements et sa prise de décisions grâce à l'analyse des données.





