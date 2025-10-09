PepsiCo nomme Steve Schmitt directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PepsiCo PEP.O a nommé jeudi Steve Schmitt au poste de directeur financier, à compter du 10 novembre, en remplacement de Jamie Caulfield, un vétéran de la société.