PepsiCo: le titre recule, plombé par une dégradation information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le titre du producteur américain de boissons et de produits alimentaires PepsiCo recule mardi à la Bourse de New York, pénalisé par l'abaissement de recommandation d'un analyste.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action du propriétaire, entre autres, des marques Lipton Ice Tea, Cheetos ou Quaker lâche plus de 1% alors que l'indice S&P 500 avance de 0,2% au même moment.



Les analystes de BofA ont abaissé ce matin leur recommandation sur la valeur de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené dans le même temps de 185 à 155 dollars.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires évoque un groupe 'toujours en phase de transition' au vu de la croissance de la division Frito-Lay North America (FLNA), qui devrait rester inférieure à sa moyenne de long terme cette année.



Si les branches internationales contribuent plus positivement au chiffre d'affaires comme au résultat, cette tendance favorable n'est pas suffisante pour compenser le ralentissement de FLNA, souligne BofA.



Dans ce contexte, la firme new-yorkaise explique s'attendre à un nombre limité de bonnes surprises au niveau des performances financières du groupe, que se soit sur l'exercice 2025 comme pour 2026.



Si BofA reconnaît que le titre devrait bénéficier de la tendance porteuse qui soutient actuellement le secteur de la consommation de base, l'intermédiaire dit ne voir qu'un potentiel de revalorisation réduit tant que la confiance du marché n'aura pas été restaurée dans la capacité de la société à générer des résultats en ligne avec ceux de ses pairs plus imposants.





