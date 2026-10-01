PepsiCo et Monster contestent l'interdiction de l'appellation "boisson énergisante" en Inde

PepsiCo et Monster Beverage ont saisi la justice indienne pour contester une directive interdisant l'utilisation de l'appellation "boisson énergisante" pour les produits fortement caféinés. Adoptée le 30 juin par l'autorité indienne de sécurité alimentaire, cette mesure s'inscrit dans un renforcement des contrôles sanitaires et impose aux fabricants de modifier leurs étiquetages. PepsiCo affirme qu'elle entraînerait de lourdes conséquences commerciales, alors que le groupe comptait encore 492 millions de bouteilles et 26 millions de canettes concernées au 31 juillet.

Les deux entreprises soutiennent ne pas avoir pu présenter leurs arguments avant l'adoption de la directive, qui leur accordait un délai de 90 jours pour modifier leurs produits. Plusieurs États ont néanmoins commencé à saisir immédiatement certains stocks. Monster affirme subir d'importantes pertes financières et une atteinte à sa réputation. Les recours de PepsiCo et Monster doivent être examinés la semaine prochaine, tandis que Red Bull et Hell Energy ont déjà obtenu des décisions judiciaires favorables contre l'application de la mesure.

Le conflit intervient alors que le marché indien des boissons énergisantes connaît une forte croissance, avec des ventes au détail progressant de 12,6% par an et une valeur attendue de 1,6 milliard de dollars d'ici 2028. Sting, lancé par PepsiCo en 2017 à 20 roupies la bouteille, s'est notamment développé auprès des 15-19 ans et dans les zones rurales. Les autorités sanitaires de plusieurs pays s'inquiètent toutefois des fortes teneurs de ces boissons en caféine, sucre et taurine, associées par certaines recherches à des risques comme l'hypertension et des troubles cardiaques.