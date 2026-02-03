 Aller au contenu principal
Pepsico dépasse les attentes au 4ème trimestre et table sur la croissance en 2026
information fournie par Boursorama avec AFP 03/02/2026 à 13:57

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant américain des snacks et des boissons PepsiCo a annoncé des résultats en nette hausse au quatrième trimestre, soutenu par des ventes en progression à l'international ainsi que dans son principal marché, l'Amérique du Nord.

D'octobre à fin décembre, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 29,3 milliards de dollars (+5,6% sur un an), selon un communiqué mardi. C'est plus qu'attendu par un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Sur cette période, PepsiCo a dégagé un résultat net de 2,5 milliards de dollars (+67% sur un an). Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net a augmenté de 11% à 2,26 dollars, légèrement supérieur aux attentes du marché.

PepsiCo a notamment bénéficié d'une tendance positive pour sa division boissons en Amérique du Nord (+4% sur un an), liée en particulier à la bonne performance de la marque Pepsi. Les ventes en région Europe, Moyen-Orient et Afrique ont grimpé de 12% sur un an, tandis que la division snacks en Asie Pacifique a vu ses revenus monter de 4%, et la division snacks en Amérique latine a bondi de 11%.

Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a atteint près de 94 milliards de dollars (+2,2% sur un an), là aussi supérieur aux attentes de Wall Street. Le bénéfice net est quant à lui en repli de près de 14% à 8,24 milliards de dollars.

Pour 2026, la société a confirmé tabler sur une progression du chiffre d'affaires organique comprise entre 2% et 4%, pour un bénéfice par action à taux de change constants comprise entre 4 et 6%. PepsiCo avait annoncé en décembre prévoir une hausse de ses résultats en 2026 à la faveur d'initiatives dans sa branche d'Amérique du Nord, particulièrement scrutée après avoir connu un contexte morose.

"Pour atteindre ces objectifs, nous continuons de renouveler le portefeuille existant et de lancer un solide portefeuille de produits innovants", a souligné son PDG Ramon Laguarta, cité dans le communiqué.

"Plus précisément, nous repositionnons quatre marques mondiales – Lay’s, Tostitos, Gatorade et Quaker – en mettant l’accent sur la préférence en matière de qualité, des visuels et un marketing rafraîchis, ainsi que des ingrédients plus simples", a-t-il indiqué.

Le dirigeant veut aussi mettre en place vaste davantage d'innovations, citant "l'hydratation, les céréales complètes, moins d'ingrédients artificiels, les protéines et les fibres".

Il a aussi indiqué tabler sur une "année record en matière d'économies de productivité", après plusieurs actions mises en place au quatrième trimestre, dont la fermeture de trois usines. Des actions supplémentaires sont prévues dans l'avenir proche, a indiqué Pepsico, sans préciser lesquelles.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre cédait 0,6% aux alentours de 12H40 GMT.

