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Pepsico dépasse les attentes au 1er trimestre et confirme ses objectifs de croissance
information fournie par Boursorama avec AFP 16/04/2026 à 14:24

Le géant américain des snacks et des boissons Pepsico a annoncé des résultats en nette hausse pour le premier trimestre, portés par des ventes de boisson en forte progression sur son principal marché, l'Amérique du Nord, ainsi que son dynamisme à l'international.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le résultat net de Pepsico atteint 2,33 milliards d'euros, en hausse de plus de 27% sur un an au premier trimestre. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 1,61 dollar quand les analystes attendaient en moyenne 1,55 dollar.

De janvier à fin mars, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 19,44 milliards de dollars, en hausse de 8,5% sur un an. C'est davantage que les prévisions les plus optimistes parmi les consensus d'analystes.

Dans le détail, la croissance des ventes de Pepsi au premier trimestre s'explique principalement par des acquisitions et des effets de change bénéfiques.

Le PDG du groupe, Ramon Laguarta, cité dans le communiqué, s'est dit "satisfait" de ces résultats, notant "une accélération de la croissance du chiffre d'affaires net et de la croissance organique, avec une nette amélioration des volumes de produits alimentaires prêts à consommer".

La croissance organique s'est quant à elle établie à 2,6%, dans les clous de l'objectif du groupe pour 2026 (entre 2% et 4%).

Fort de ces bons résultats, Ramon Laguarta, a confirmé les objectifs financiers pour 2026, tout comme "les rendements attendus pour les actionnaires, y compris l'augmentation de 4% du dividende annuel par action".

Sur son principal marché, l'Amérique du Nord, Pepsico s'est montré plus dynamique sur la vente de boisson (+9%) que sur la nourriture (+2%).

Mais c'est à l'international, en Europe, Moyen-Orient et Afrique, que la croissance du chiffre d'affaires a été la plus vigoureuse (+18%), tout comme la nourriture en Amérique latine (+16%), ces deux zones ayant largement été aidées par des taux de change favorable au cours des trois derniers mois.

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