PepsiCo dépasse les attentes au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 13:15
Les revenus du groupe agroalimentaire, exploitant des marques Pepsi, Lays et Quaker, se sont accrus de 8,5% à 19,44 MdsUSD, dont une croissance organique de 2,6%, reflétant les effets de hausses de prix ainsi qu'une légère contribution de volumes plus élevés.
"Un vaste programme commercial est mis en oeuvre avec succès", explique son PDG Ramon Laguarta. "Nous sommes encouragés par la résilience de nos activités internationales, tandis que l'Amérique du Nord a continué de progresser".
"Pour l'avenir, nous avons pour objectif de mener à bien nos plans commerciaux et de maîtriser rigoureusement nos coûts afin de financer les investissements nécessaires à une croissance accélérée", poursuit le numéro un de PepsiCo.
Aussi, le groupe confirme à nouveau ses objectifs pour 2026, dont un BPA coeur en progression de 4 à 6% à changes constants, une croissance organique de ses revenus de 2 à 4%, et un retour total de cash aux actionnaires de l'ordre de 8,9 MdsUSD.
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