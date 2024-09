Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PepsiCo: dégradé par Morgan Stanley, le titre se replie information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 17:08









(CercleFinance.com) - Le titre PepsiCo perd du terrain vendredi à la Bourse de New York suite à un abaissement de recommandation de Morgan Stanley, qui a dégradé son conseil à 'pondération en ligne'.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine dit s'inquiéter de la croissance du groupe agroalimentaire américain, de l'évolution de son chiffre d'affaires, et de ses pertes de parts de marché, qui ne profitent pas d'un plus grand recours aux promotions.



'Les données montrent que la part de marché de Pepsi aux Etats-Unis se détériore et si les récents réinvestissements consentis (jusqu'ici financés par les réductions de coûts) ne portent pas leurs fruits, alors le besoin de lancer de nouveaux investissements en 2025 se traduira sans doute par une croissance du bénéfice par action (BPA) inférieur à son algorithme de long terme', prévient la firme new-yorkaise.



Ses analystes abandonnent donc leur conseil 'surpondérer', tout en maintenant leur objectif de cours de 185 dollars.



Suite à ces commentaires, l'action PepsiCo cédait 1,7% vendredi en milieu de matinée, alors que l'indice S&P 500 cédait 0,4% au même moment.





