PepsiCo: collaboration stratégique avec Cargill









(Zonebourse.com) - PepsiCo annonce engager collaboration stratégique avec Cargill, acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement agricole mondiale, visant à promouvoir l'agriculture régénératrice sur 240 000 acres (soit près de 100 000 hectares) dans l'Iowa entre 2025 et 2030.



Ce partenariat ciblera leur chaîne d'approvisionnement commune en maïs, Cargill fournissant des ingrédients utilisés dans les produits phares de PepsiCo.



Piloté localement par Practical Farmers of Iowa (PFI), le programme offrira aux agriculteurs des conseils adaptés et des incitations financières pour adopter ces pratiques durables.



Jim Andrew, directeur du développement durable de PepsiCo, souligne que cette initiative ' crée de la valeur partagée et une durabilité à long terme '. Ce projet soutient les objectifs des deux sociétés d'étendre l'agriculture régénératrice à 10 millions d'acres chacune (soit 4 millions d'hectares) d'ici 2030.





