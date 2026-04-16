PepsiCo-CA supérieur aux attentes au T1, stimulé par les baisses de prix

PepsiCo PEP.O a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, tout en maintenant ses objectifs annuels, des récentes baisses de prix pratiquées sur ses principales marques de snacks ayant contribué à relancer la dynamique des ventes aux États-Unis.

Le géant américain des boissons et des snacks a déclaré que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait augmenté de 8,5% pour atteindre 19,44 milliards de dollars (16,51 milliards d'euros), contre une estimation moyenne des analystes de 18,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les volumes ont augmenté dans le secteur alimentaire en Amérique du Nord, grâce à la fois aux baisses de prix et à une campagne visant à valoriser l'absence d'arômes et de colorants artificiels dans des marques telles que Lay's, Doritos et Cheetos.

Le groupe a également annoncé une refonte de la gamme de boissons énergisantes Gatorade afin d'y inclure de nouvelles formules à faible teneur en sucre, ainsi qu'un produit contenant un mélange exclusif d'électrolytes destiné à favoriser une hydratation prolongée, dont le lancement est prévu plus tard dans l'année.

En février, PepsiCo a réduit les prix de marques telles que Lay's et Doritos de jusqu'à 15% afin de regagner de l'espace en rayon chez les détaillants, faisant suite à la réaction négative des consommateurs après plusieurs trimestres de hausses de prix.

Le secteur alimentaire, pilier de l'activité de l'entreprise en Amérique du Nord, a connu des difficultés ces dernières années, les consommateurs, confrontés à des restrictions budgétaires, s'étant tournés vers des marques moins chères ou des alternatives plus saines.

PepsiCo réduit également le nombre de produits proposés et ferme certains centres de production afin de simplifier sa chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord et de maîtriser ses coûts.

Les volumes de la catégorie alimentaire en Amérique du Nord ont augmenté de 2% sur le trimestre, contre une baisse de 1% le trimestre précédént.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)