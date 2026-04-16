 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PepsiCo-CA supérieur aux attentes au T1, stimulé par les baisses de prix
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 12:34

PepsiCo PEP.O a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, tout en maintenant ses objectifs annuels, des récentes baisses de prix pratiquées sur ses principales marques de snacks ayant contribué à relancer la dynamique des ventes aux États-Unis.

Le géant américain des boissons et des snacks a déclaré que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait augmenté de 8,5% pour atteindre 19,44 milliards de dollars (16,51 milliards d'euros), contre une estimation moyenne des analystes de 18,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les volumes ont augmenté dans le secteur alimentaire en Amérique du Nord, grâce à la fois aux baisses de prix et à une campagne visant à valoriser l'absence d'arômes et de colorants artificiels dans des marques telles que Lay's, Doritos et Cheetos.

Le groupe a également annoncé une refonte de la gamme de boissons énergisantes Gatorade afin d'y inclure de nouvelles formules à faible teneur en sucre, ainsi qu'un produit contenant un mélange exclusif d'électrolytes destiné à favoriser une hydratation prolongée, dont le lancement est prévu plus tard dans l'année.

En février, PepsiCo a réduit les prix de marques telles que Lay's et Doritos de jusqu'à 15% afin de regagner de l'espace en rayon chez les détaillants, faisant suite à la réaction négative des consommateurs après plusieurs trimestres de hausses de prix.

Le secteur alimentaire, pilier de l'activité de l'entreprise en Amérique du Nord, a connu des difficultés ces dernières années, les consommateurs, confrontés à des restrictions budgétaires, s'étant tournés vers des marques moins chères ou des alternatives plus saines.

PepsiCo réduit également le nombre de produits proposés et ferme certains centres de production afin de simplifier sa chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord et de maîtriser ses coûts.

Les volumes de la catégorie alimentaire en Amérique du Nord ont augmenté de 2% sur le trimestre, contre une baisse de 1% le trimestre précédént.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

PEPSICO
158,3800 USD NASDAQ +2,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( TT NEWS AGENCY / MIKAELA LANDESTROEM )
    Ericsson souffre de la baisse des ventes et de coûts en hausse au 1T
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.04.2026 10:32 

    L'équipementier suédois de télécommunications Ericsson a annoncé vendredi un recul de 79% de son bénéfice net au premier trimestre, à 900 millions de couronnes (83 millions d'euros), affecté par la baisse de 10% de son chiffre d'affaires. Le groupe a aussi été ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    VUSIONGROUP : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 17.04.2026 10:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo de Stellantis sur le bâtiment de l'entreprise à Poissy
    L'Etat doit imposer à Stellantis la production d'un véhicule à Poissy, dit Binet (CGT)
    information fournie par Reuters 17.04.2026 09:55 

    L'Etat français en tant qu'actionnaire ‌de Stellantis doit imposer la production d'un véhicule dans l'usine de Poissy (Yvelines) alors que ​le constructeur automobile a annoncé la veille son intention d'arrêter l'assemblage de voitures neuves sur le site, a dit ... Lire la suite

  • X-FAB : Risque de correction sous les résistances
    X-FAB : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 17.04.2026 09:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank