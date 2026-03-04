PepGen chute après que la FDA américaine a partiellement suspendu l'essai d'un médicament à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions du développeur de médicaments PepGen PEPG.O chutent de 17 % à 5,60 $ dans les échanges prolongés

** PEPG déclare que la FDA américaine a mis en attente clinique partielle sur son essai de phase intermédiaire d'un médicament contre une maladie musculaire rare

** Le médicament, PGN-EDODM1, est testé pour la dystrophie myotonique de type 1, qui provoque une faiblesse musculaire progressive

** La société affirme que les préoccupations du régulateur de la santé sont liées à des études antérieures en laboratoire et sur des animaux que la société a soumises

** PEPG déclare qu'elle travaille avec la FDA pour répondre aux questions et qu'elle soumettra des informations supplémentaires

** L'action PEPG a augmenté de 72,7 % en 2025