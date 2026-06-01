People, la société du magnat des médias Barry Diller, propose de racheter MGM Resorts pour plus de 18 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source, ajout de détails sur la prime offerte au paragraphe 4, contexte aux paragraphes 8 et 9)

People Inc IAC.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a annoncé lundiavoir proposé de racheter MGM Resorts MGM.N , valorisant l'opérateur de casinos à plus de 18 milliards de dollars.

Cetteoffre intervient quelques semaines seulement après que Barry Diller, président de la société de médias numériques, a déclaré aux actionnaires dans une lettre datée du 28 avril que People allait se concentrer davantage sur sa participation dans MGM, qualifiant le titre de « largement sous-évalué ».

People détient actuellement 26,1 % des actions ordinaires en circulation de MGM. Elle prévoit de proposer 48,30 dollars par action en espèces pour le reste de la société, ce qui représente une prime d'environ 10,6 % par rapport au cours de clôture de MGM vendredi, à 43,67 dollars.

L'action MGM a progressé de plus de 10 % en pré-ouverture, tandis que celle de People – rebaptisée en avril, après avoir été connue sous le nom d'IAC – a gagné près de 3 %.

MGM Resorts n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

L'intérêt de Barry Diller pour MGM remonte à la pandémie de COVID-19, lorsqu'il a commencé à accumuler des actions de l'opérateur de casinos alors que celles-ci étaient malmenées par les fermetures et les restrictions de voyage.

MGM possède des établissements phares qui représentent environ 40 % du Strip de Las Vegas. Cependant, l'opérateur de casinos a été confronté à une baisse de fréquentation à Las Vegas et, ces derniers trimestres, s'est appuyé sur la croissance de ses établissements en Chine, notamment à Macao, et de ses activités numériques.

La filiale BetMGM de la société s'est également imposée comme l'un des principaux sites de paris sportifs en ligne aux États-Unis, offrant une plus grande exposition à un marché des jeux d'argent en ligne sur lequel les analystes se montrent optimistes.

Pour Barry Diller, MGM marque un changement radical par rapport aux médias numériques, offrant à son groupe l'accès à un secteur axé sur les voyages et le tourisme à un moment où les marchés restent volatils.

Cette offre marque également une nouvelle tentative majeure de rachat dans le secteur des casinos. La semaine dernière, la société du milliardaire de l'hôtellerie Tilman Fertitta a annoncé le rachat de Caesars Entertainment CZR.O dans le cadre d'une opération d' de 17,6 milliards de dollars.