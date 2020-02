Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Pensez que le virus va apparaître demain", conseille un expert de l'OMS Reuters • 25/02/2020 à 20:10









GENEVE, 25 février (Reuters) - Les pays du monde entier doivent se préparer immédiatement à une épidémie due au nouveau coronavirus pour réagir rapidement à son arrivée, a déclaré mardi un expert de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Pensez que le virus va apparaître demain", a conseillé le Dr Bruce Aylward, chef de la mission conjointe OMS-Chine sur l'épidémie, s'adressant à la presse à son retour à Genève, après un séjour de deux semaines à Pékin et dans trois provinces, dont celle du Hubei, principal foyer de l'épidémie. "Si vous ne pensez pas de cette façon, vous ne serez pas prêt", a-t-il poursuivi. "Organisez-vous, utilisez correctement le temps que vous essayez de gagner car cela va sauver des vies." La "mobilisation extraordinaire" de la Chine a, selon lui montré qu'une politique de santé publique agressive, notamment avec des mises en quarantaine à grande échelle, pouvait enrayer la propagation de la maladie. "La Chine sait comment garder les gens en vie", s'est-il félicité. "C'est stupéfiant. Tous ceux à qui vous parlez ont un sens des responsabilités, ils sont mobilisés comme si c'était une guerre contre ce virus". Prié de dire si tous les cas avaient été recensés, l'expert a répondu : "Il ne nous manque probablement pas une énorme quantité (de cas)." Interrogé sur les 3.000 infections parmi les membres du personnel soignant, Bruce Aylward a assuré qu'ils ne l'avaient pas été dans leur travail. "Partout où nous sommes allés, c'était une priorité absolue (...)." "Prennent-ils cela au sérieux? Absolument. Sont-ils bons dans ce domaine? Absolument. Les chiffres sont-ils en train de baisser? Absolument, en termes d'infections du personnel de santé, et c'est une bonne nouvelle", a-t-il ajouté. (Stephanie Nebehay et Michael Shields, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.