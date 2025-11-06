PENN chute après avoir mis fin à l'accord sur les paris sportifs avec ESPN

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de l'opérateur de casino PENN Entertainment PENN.O chutent de 3,6 % à 15,77 $

** PENN et ESPN conviennent mutuellement de mettre fin à leur partenariat exclusif de paris sportifs en ligne aux États-Unis, à compter du 1er décembre

** Les paiements de PENN à ESPN cesseront au quatrième trimestre 2025

** Les entreprises s'efforceront de rebaptiser la plate-forme américaine de paris sportifs en ligne existante de ESPN BET à theScore Bet

** PENN déclare qu'il restera un client publicitaire d'ESPN

** ESPN conservera les bons de souscription acquis qui lui donnent le droit d'acheter près de 8 millions d'actions de PENN à environ 28,95 dollars par action

** PENN annonce également un chiffre d'affaires de 1,72 milliard de dollars pour le troisième trimestre et une perte ajustée de 22 cents par action, tous deux inférieurs aux estimations moyennes des analystes, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 18% depuis le début de l'année