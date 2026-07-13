Penguin Solutions s'effondre après une émission obligataire de 650 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 juillet - ** L'action de la société de centres de données Penguin Solutions PENG.O a chuté de 12% à 68 dollars après la clôture
** PENG a annoncé une émission d'obligations convertibles de premier rang d'un montant de 650 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031
** Penguin utilisera le produit de cette émission pour financer des opérations de "capped call", refinancer ses obligations existantes et rembourser un crédit de 100 millions de dollars
** Le cours de l’action PENG a plus que triplé depuis le début de l’année
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