Penguin Solutions en baisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 650 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** Les actions de Penguin Solutions ( PENG.O ), fournisseur d'infrastructures de centres de données pour l'IA, ont reculé de 7,7% à 71,80 dollars après la conclusion d'une levée de fonds ** Mardi en fin de journée, PENG a annoncé le prix d’une émission privée de 650 millions de dollars d’obligations convertibles à 0%, arrivant à échéance le 1er août 2031

** Le prix de conversion initial de 116,70 $ représente une prime de 50% par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 77,80 $

** La société prévoit d’utiliser environ 298,1 millions de dollars du produit net de l’émission pour racheter ses obligations convertibles à 2% échéant en 2029 et celles à 2% échéant en 2030, 100 millions de dollars pour rembourser un contrat de crédit, et le reste à des fins générales

** Elle prévoit également d’utiliser environ 42,6 millions de dollars pour financer des opérations de “capped call” afin de compenser une dilution potentielle

** PENG, dont le siège se trouve à Fremont, en Californie, affiche actuellement une capitalisation boursière d’environ 3,7 milliards de dollars

** Le titre a progressé de 170% au cours des trois derniers mois et a atteint jeudi dernier un plus haut intrajournalier record à 89,86 dollars

** 7 analystes sur 8 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 1 recommande de “conserver”; l'objectif de cours médian est de 77,50 dollars, selon les données de LSEG