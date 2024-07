Pénalisé par la Chine, SMCP tombe dans le rouge au 1S, ventes en repli

( AFP / FRED DUFOUR )

Le groupe de textile SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac) a publié jeudi une perte nette de 27,7 millions d'euros au premier semestre, après un bénéfice net de 14 millions un an plus tôt, tandis que ses ventes semestrielles ont reculé de 4%, à 585,3 millions d'euros.

Le résultat net aurait été "à l'équilibre" sans 30 millions d'euros d'effets comptables, dont des dépréciations d'actifs liées à des boutiques, qui ont précipité le groupe dans le rouge, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les ventes sont "en croissance", à l'exception de celles réalisées en Chine qui "continuent d'être fortement affectées par la baisse du trafic" ainsi que "par les fermetures de magasins", a précisé le groupe.

Sur l'ensemble de la zone Asie-Pacifique, les ventes de SMCP ont chuté de plus de 22% pour s'établir à 106,2 millions d'euros.

"La dynamique de la région Amérique et la bonne tenue des ventes en Europe ont en partie compensé la faiblesse persistante de la consommation en Asie, notamment en Chine", a commenté la directrice générale de l'entreprise, Isabelle Guichot.

SMCP y "a déjà initié le réajustement de son réseau de points de vente, tout en poursuivant ses initiatives visant à redynamiser la croissance à moyen terme dans le pays".

Le groupe entend continuer à respecter une importante discipline financière et poursuit "l'optimisation du réseau de magasins", avec 29 fermetures nettes sur le semestre, "principalement en Asie et chez Claudie Pierlot", pour atteindre 1.701 points de ventes dans le monde.

SMCP signale par ailleurs qu'il a été informé le 12 juillet d'une décision de la haute cour britannique déclarant invalide la cession en 2021 d'un bloc de près de 16% de son capital à Dynamic Treasure Group Limited (DTG), une société constituée aux Iles vierges britanniques.

Cette cession avait été effectuée par l'actionnaire majoritaire de SMCP d'alors, European TopSoho (ETS), détenu par le groupe chinois Shandon Ruyi. Cet actionnaire a depuis perdu le contrôle de SMCP, au bénéfice de ses créanciers réunis au sein de l'entité Glas, qui détient aujourd'hui près de 29% du capital de SMCP.

C'est Glas qui avait saisi la juridiction britannique.

"Une ordonnance devrait être rendue prochainement par le juge, visant à exiger la restitution de la participation de 15,9% par DTG à ETS, actuellement en liquidation au Luxembourg", précise SMCP. Cela pourrait clarifier la situation actionnariale du groupe textile.